Облправительство: онкоцентр в Родниках работает не в полную силу

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных после визита в клинику 30 октября поручил ускорить работы по выходу онкоцентра на полноценный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, 31 октября.

Глава региона дал поручение ускорить работу по повышению эффективности хирургической деятельности в операционных, которая сейчас проводится не в полном объеме из-за продолжения устранения подрядной организацией замечаний по выполненным строительно-монтажным работам. «К пятнице я жду от вас план-график запуска онкоцентра в полноценном режиме, включая медикаменты, объемы и финансирование, — подчеркнул Алексей Беспрозванных, обращаясь к руководителю клиники Степану Миракяну. — И вторая часть — это запуск операционных. Также надо продолжить работу по привлечению специалистов».

Степан Миракян заявил, что на сегодняшний момент все услуги в круглосуточном и дневном стационарах и поликлинике оказываются в штатном режиме и по имеющимся объемам помощи штат специалистов сегодня полностью укомплектован, по мере возрастания объемов помощи трудоустройство продолжат. На вопрос губернатора о своевременности закупок и поставок препаратов для проведения химиотерапии Степан Миракян пояснил, что были задержки с получением некоторых наименований, но они закуплены и придут на следующей неделе. Параллельно будут продолжаться плановые торги и по другим препаратам.