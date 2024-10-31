В Калининграде намерены перенести мемориальный знак с изображением Гумилёва

В Калининграде намерены перенести мемориальный знак с изображением Гумилёва
Фото: портал Prussia39
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Калининграде мемориальный знак с изображением русского поэта Серебряного века Николая Гумилева не вернулся на место после демонтажа в ходе реконструкции Дома Искусств. О том, что на фасаде Дома Искусств он уже не появится, а будет перенесён в другое место, «Новому Калининграду» сообщили представители концертной площадки, однако пояснили, что судьбу мемориала будет решать горадминистрация.

О поиске нового места для барельефа с памятной доской сообщил и сенатор Александр Шендерюк-Жидков в своём телеграм-канале.

«Только что обсудил ситуацию с главой города, барельеф никуда не пропал, сейчас обсуждается место, где было бы достойным его размещение, — написал он. — Возможно, в городе даже появится нечто более масштабное, посвящённое великому русском поэту и офицеру. Благодарю Елену Ивановну [Дятлову] за оперативную реакцию».

«Новому Калининграду» Шендерюк-Жидков сообщил, что глава администрации пообещала перенести мемориальный знак либо на стену одной из городских библиотек, либо в сквер, однако решение вопроса, по его словам, пока «далеко от финала». Редакция сделала в пресс-службу мэрии официальный запрос по поводу нового места установки знака, так как оперативный комментарий получить не удалось.

Напомним, что мемориальный знак Николаю Гумилеву работы скульптора Николая Павловича Фролова был установлен на восточной стене Дома искусств в 2001 году. Установка, как сообщает портал Prussia39, стала возможной благодаря личной помощи мэра города Москвы Юрия Лужкова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter