В мэрии назвали два возможных места размещения мемориальной доски Гумилёва

Под мемориальную доску в честь поэта Николая Гумилёва в Калининграде могут благоустроить и переименовать сквер. Об этом в субботу, 2 ноября, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«У нас была традиция вешать мемориальные доски просто на те здания, которые были в центре. И „Дом искусств“ никак не связан с Гумилёвым. Нет никакой прямой связи. Значит, эту мемориальную доску мы сняли, она сейчас находится на хранении. Мои коллеги, которые занимаются культурой и градостроительной политикой, ведут дискуссию», — сообщила Дятлова, пояснив, что история перемещения может пойти по двум разным сценариям.

Первый вариант — перемещение доски на стену одной из городских библиотек с последующим переименованием этой библиотеки.

«Это один вариант развития событий. Вариант другой: улицу Тельмана помните? А чем характерна улица Тельмана? — начала выстраивать логику глава. — Мы сейчас про литературу. Какие улицы пересекают улицу Тельмана? Гоголя, Тургенева, Некрасова. И коллеги посмотрели, что есть большой сквер напротив музыкальной школы, а есть такой же маленький сквер, такое же кольцо. На Гоголя, где детский сад. И коллеги сказали, что если уже так сложилось что улица Тельмана имеет отношение к литературе, то вот этому скверу можно присвоить имя Гумилева».

Дятлова добавила, что в указанный сквер «необходимо заходить с благоустройством».

«Мало делать благоустройство. Нужно придавать смыслы тому, что мы делаем, — продолжила она. — Чтобы была там какая-то активность. Давайте сделаем поэтический сквер, сквер Гумилёва, и будем, собственно, там уже порождать новую активность. Это первый шаг к улице Тельмана, чтобы потом ликвидировать заброшки, о которых вы говорили».

Конкретных сроков переноса пока не обозначено, однако в течение следующего года, как уверяет Дятлова, вопрос должен быть решён.