Польша начала строить укрепления на границе с Россией

Польша начала строить укрепления на границе с Калининградской областью России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соцсети премьер-министра республики Дональда Туска.
Отмечается, что в рамках программы «Восточный щит» поляки намерены вырыть 800 км рвов, оборудовать минные поля и установить противотанковые ежи. Помимо этого, там планируется оборудовать систему видеонаблюдения. Работы должны продлиться до 2028 года, при этом стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых, или $2,5 млн.
Власти Польши заявили о строительстве оборонительных укреплений границы в рамках «Восточного щита» в мае. По заявлениям Туска, республика планирует создать «комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России».Помимо Польши, свои границы укрепляет и Литва. Осенью 2024 года республика два раза устанавливала противотанковые заграждения на границе с Калининградской областью. Так, «зубы дракона» первый раз появились в начале сентября. Об их установке сообщало министерство обороны республики на своей официальной странице в соцсетях. Заграждения установили перед мостом королевы Луизы, который соединяет российский Советск и литовский Панемуне. Спустя месяц «зубы дракона» убрали. Во второй раз противотанковое сооружение появилось возле МАПП «Дубки». Министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил, что принятая мера «позволит задержать продвижение боевой техники противника, которую тогда можно уничтожать огнем».