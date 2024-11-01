Польша начала строить укрепления на границе с Россией

Польша начала строить укрепления на границе с Калининградской областью России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соцсети премьер-министра республики Дональда Туска.

Отмечается, что в рамках программы «Восточный щит» поляки намерены вырыть 800 км рвов, оборудовать минные поля и установить противотанковые ежи. Помимо этого, там планируется оборудовать систему видеонаблюдения. Работы должны продлиться до 2028 года, при этом стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых, или $2,5 млн.

Власти Польши заявили о строительстве оборонительных укреплений границы в рамках «Восточного щита» в мае. По заявлениям Туска, республика планирует создать «комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России».