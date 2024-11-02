МЧС объявило об отмене штормового предупреждения в Калининградской области

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Главное управление МЧС России по Калининградской области объявило об отмене режима штормового предупреждения в субботу, 2 ноября 2024 года. Информация размещена на сайте управления.

«По сведениям Калининградского ЦГМС — филиала ФГБУ „Северо-Западное УГМС“: по Калининградской области сохранится ветер северо-западный 12-17 м/с, местами до 20 м/с», — говорится в сообщении. 

Как уточняет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу регион уже находится в тыловом секторе циклонической системы с относительно холодными воздушными массами. «Усиление ветра все еще остается существенным, особенно на побережье: на последний срок измерений в 5 часов порывы в Пионерском достигали 19 м/с, в Калининграде — 14 м/с. Днем сохранится северо-западный ветер с порывами до 15-19 м/с на побережье (особенно по линии Светлогорск — Куршская коса) и прибрежных районах и до 13-16 м/с в Калининграде и на остальной части области. Ветер ослабнет в вечерние часы», — обещают метеорологи.

Напомним, накануне из-за штормового ветра, который принес в регион циклон «Мартина», на территории области было повалено 50 деревьев. Одно из них стало причиной смертельного ДТП, случившегося в Гурьевском районе. 


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