В Гурьевском районе автомобиль врезался в поваленное ветром дерево, погибла водитель (видео)

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Из-за штормового ветра, который принес в регион циклон «Мартина», произошло смертельное ДТП в Гурьевском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, автомобиль «Форд» врезался в поваленное ветром дерево. Погибла женщина-водитель. Находившаяся в салоне пассажирка получила травмы. Сотрудники МЧС деблокировали тело погибшей и пострадавшую и передали последнюю медикам.

В свою очередь, в пресс-службе ГИБДД сообщили, что авария случилась около 14 часов 13 минут, на 12 км + 900 м автодороги «Гурьевск- Каширское». «Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем „Форд“, допустила наезд на внезапно упавшее придорожное дерево. В результате дорожно- транспортного происшествия, водитель скончалась на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка 1975 года рождения получила телесные повреждения и доставлена в БСМП г. Калининграда», — говорится в сообщении.

По данным на 17 часов, в регионе ветром было повалено 50 деревьев, убрано 36. Для уборки поваленных деревьев 9 раз привлекались подразделения МЧС. Как предупреждают в ведомстве, штормовой ветер задержится в регионе как минимум до завтра. Калининградцев призывают соблюдать осторожность и не выходить на улицу без особой нужды.

Видео со страницы «ВКонтакте» региональной ГИБДД

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