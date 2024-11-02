Кафедральный собор сдал в аренду «Дом философов и композиторов» в Веселовке

Кафедральный собор сдал в аренду «Дом философов и композиторов» в посёлке Веселовка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Объект сдали в конце октября через аукцион. Он продолжит свою работу в качестве гостиницы длительного проживания для людей творческих профессий. При этом большую часть времени «Дом философов и композиторов» будет гостиницей стандартного размещения. Отмечается, что арендатором останется индивидуальный предприниматель из Калининграда Кагановская Ника Эдуардовна. Она будет перечислять Кафедральному собору 37,3 тыс. рублей ежемесячно. При этом учреждение пояснило, что эта сумма будет меняться.

«От 25 до 35% дохода гостевого дома добавится к ежемесячному платежу, если в конкретные месяцы резиденция преодолеет точку безубыточности. Для гостиницы этот порог составляет 700 тысяч рублей, для ресторана при ней — 800 тысяч. 35% и 25% дохода соответственно должен заплатить предприниматель собору, если дела идут хорошо», — говорится в релизе Собора.

Вторым условием договора стали особые условия проживания для тех, кто «едет сюда на долгий срок с творческими и исследовательскими целями». «Дом философов» подразумевает скидки для союзов композиторов, писателей, фотохудожников и дизайнеров. Если гость захочет остаться в гостинице дольше, чем на четыре дня, то стоимость номера будет для него дешевле на 35%.

«Несмотря на развитую инфраструктуру комплекса и новую дорогу к поселку, Веселовка пока не находится в эпицентре туристической активности. Это значит, тишина и уединение, так необходимые людям творческих профессий, здесь возможны. Недаром Иммануил Кант, не выезжавший из Кенигсберга, провел в поселке Юдшен четыре года», — резюмировал Кафедральный собор.

Ранее на Госзакупках появилась информация о сдаче в аренду северного флигеля «Домика Канта» (дом № 23 на улице Зелёной, кадастровый номер 39:13:40601:608), о восстановлении которого представители Кафедрального собора объявили в феврале этого года.

Начальный ежемесячный платёж за аренду здания — 37 354 рублей (66,35 ₽ за квадратный метр). Будущему пользователю предлагается использовать объект в качестве гостиницы, при этом обременений на нём нет.

В 2020 году БФУ им. Канта выиграл грант по программе приграничного сотрудничества России и Европейского союза на сумму 1 млн 600 тысяч евро. Университет планировал планировал разделить деньги между несколькими партнерами: половину должен был получить Европейский фонд охраны памятников, остальное — Кафедральный собор и Историко-художественный музей. «Калининградскую» часть гранта хотели направить на воссоздание северного флигеля «домика Канта». В здании намеревались обустроить гостевые комнаты, мастерские для реставраторов и выставочный зал. Также БФУ им. Канта хотел использовать флигель в качестве базы для проведения конференций, мастер-классов и студенческих практик.

После начала спецоперации на Украине программу приграничного сотрудничества свернули. До российской стороны, по словам директора Кафедрального собора Григория Хуциева, успели дойти только 14 млн рублей. Достройкой здания, его оснащением и оборудованием Кафедральный собор, как уверяет Хуциев, занимался за собственный счёт.