Отель для композиторов: в Веселовке восстановили флигель «Домика Канта» (фото)

В посёлке Веселовка под Черняховском воссоздали два флигеля усадьбы пастора прихода Юдшен. Это место более известно как «домик Канта». Сам домик отреставрировали в 2018 году, сейчас в нем располагается филиал музея Кафедрального собора. Возрожденный северный флигель получил название «Дом философов и композиторов», его хотят использовать как арт-резиденцию. Западный флигель отдали под технические и инженерные нужды. «Новый Калининград» побывал на презентации проекта и попытался понять, чем арт-резиденция на востоке области будет отличаться от гостиницы.

«Удовольствие от работы создает совершенство в работе», — утверждает цитата над кроватью одной из комнат в «Доме философов и композиторов». Всего здесь девять номеров и каждый назван в честь кого-то из великих: Аристотель, Бах, Чайковский, Рахманинов и др. На первом этаже — кухня и гостиная с камином, светильниками с рогами неопознанных животных и кожаные кресла, на втором — обеденная зона. В скором времени в «Доме философов и композиторов» должен появиться небольшой орган, его везут из Германии. Окна гостиницы выходят на яблоневый сад, через который можно пройти к реке Анграпе (есть надежда, что к берегу будут причаливать туристы на байдарках).

В 2020 году БФУ им. Канта выиграл грант по программе приграничного сотрудничества России и Европейского союза на сумму 1 млн 600 тысяч евро. Университет планировал планировал разделить деньги между несколькими партнерами: половину должен был получить Европейский фонд охраны памятников, остальное — Кафедральный собор и Историко-художественный музей. «Калининградскую» часть гранта хотели направить на воссоздание северного флигеля «домика Канта». В здании намеревались обустроить гостевые комнаты, мастерские для реставраторов и выставочный зал. Также БФУ им. Канта хотел использовать флигель в качестве базы для проведения конференций, мастер-классов и студенческих практик.

Однако после начала спецоперации на Украине программу приграничного сотрудничества свернули. До российских адресатов, по словам директора Кафедрального собора Григория Хуциева, успели дойти только 14 млн рублей. «Мы закупили материалы для „коробки“ [здания], а дальше по известным причинам прекратилось финансирование за счет гранта. По результатам консультации с [министром по культуре и туризму региона] Андреем Викторовичем [Ермаком] еще в марте 2022 года мы приняли решение достраивать это здание, оснащать и оборудовать исключительно за счет средств Кафедрального собора», — говорит Григорий Хуциев.



Он отмечает, что от исторического северного флигеля оставалось всего «несколько камней», поэтому проект подразумевал не реставрацию, а строительство. Кафедральный собор вложил в него около 55 млн рублей из собственного бюджета. Однако функционал пришлось поменять — в здании решили сделать арт-резиденцию под названием «Дом философов и композиторов». Подразумевается, что в Веселовку должны приезжать композиторы, писатели и поэты для того, чтобы сосредоточиться на работе. «Есть такая практика арт-резиденций, когда молодой талантливый творческий человек не имеет возможности организовать свой быт, и издательство отправляет его на три-четыре недели для творчества в уединенное место», — поясняет задумку Григорий Хуциев.

Вместе с тем директор Кафедрального собора признает, что в России арт-резиденции не популярны. «Сейчас этого нет, это практика европейская, — считает он. — У нас она не развита, потому что нет соответствующих издательств, таких больших музыкальных [институций], концертных залов, которые в состоянии заказать молодому композитору произведение. Эта система еще не развита, она в стадии зародыша».

Платить за пребывание творческой интеллигенции в Веселовке из собственного бюджета Кафедральный собор не готов. «Для того, чтобы заниматься меценатством и селить здесь писателей бесплатно, нужны источники финансирования. У нас на сегодняшний день их нет. Мы достаточно много денег потратили на сам проект, — говорит Хуциев. — Поэтому у нас не стоит задача обеспечить бесплатным проживанием. Наша задача состоит в том, что представить этот отель как возможную арт-резиденцию».

Вероятным сценарием Хуциев называет сдачу флигеля в аренду общепиту и гостинице. «Естественно, мы будем диктовать оператору условия, что это учебный отель и отель, в первую очередь, долгосрочного проживания. Но любой оператор заинтересован в успешности мероприятия, — отмечает директор Кафедрального собора. — Мы будем арендатору диктовать договором, как это лучше сделать, но все равно всего не продиктуешь, если это самостоятельный хозяйствующий субъект, и он заинтересован в том, чтобы это все жило. <...> Мы как концертная организация по своим каналам распространения будем активно продвигать это место среди музыкантов, композиторов и так далее, которые с нами работают как место, где можно перевести дух, в первую очередь, от суеты и всего остального».

По словам Григорий Хуциева, об окупаемости отеля в Веселовке Кафедральный собор не задумывается. «Не все затраты в этой жизни могут быть [окуплены]. Ну, закопали мы эти деньги, ну и что? В данном случае эти деньги были обеспечены туристическим потоком. Одна точка притяжения создала другую, — рассуждает директор Кафедрального собора. — Да, конечно, когда [отель] будет эксплуатироваться, мы рассчитываем получать хоть какие-то деньги. Я буду счастлив и рад, если деньги, которые мы будем получать от отеля, пойдут просто на покрытие расходов музея, оплату сотрудников, потому что на сегодняшний день филиал музея в Веселовке — это только сплошные расходы для собора».

«Дом философов и композиторов», согласно подсчетам Хуциева, сможет быть прибыльным только в том случае, если его средняя загрузка в течение года составит около 70%. Стоимость проживания директор Кафедрального собора пока не называет, ссылаясь на «сырость расчетов». Для БФУ им. Канта, выступавшим оператором приграничного проекта, в «Доме философов и композиторов» предусмотрены особые условия. «Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы они использовали [северный флигель] как учебный отель. Для семинаров, коллоквиумов... Естественно, у них будут соответствующие условия, скидки», — отмечает Григорий Хуциев.

По мнению министра по культуре и туризму Андрея Ермака, гостиницей в Веселовке в первую очередь должны заинтересоваться жители Калининградской области, которые с 2020 года начали «заново открывать для себя регион». «Мы как раз с коллегами обсуждали, почему бы здесь не сделать еще одну остановку восточного экспресса, который [с 1 мая] пойдет в Краснолесье. Здесь не так далеко перрон и минутная остановка, в принципе, может быть. Надо будет, конечно, с Калининградской железной дорогой и с Пригородной пассажирской компанией это все дело обсуждать», — говорит руководитель ведомства.

Андрей Ермак надеется, что «Дом философов и композиторов» не станет «серьезной обузой для бюджета Кафедрального собора. «Мне кажется, нельзя оценивать этот объект как объект самоокупаемости. Это все-таки еще один объект внутри всей выразиться организации „Кафедральный собор“, куда входит большое количество различных структур, — утверждает министр. — Я смотрел [финансовые] показатели [Кафедрального собора], они достаточно существенно увеличили [доходы]. По-моему, на три или четыре миллиона больше заработали в сравнении с прошлым годом в новогодние праздники. <...> Мне кажется, у собора есть свои собственные средства для того чтобы достойно содержать [гостиницу]».

Пока резиденция не запущена — идут юридические процедуры по оформлению и передачи на кадастровый учет. Открыть ее планируется к 300-летию Иммануила Канта. В правительстве региона заявляют о разработке экскурсионных маршрутов с посещением достопримечательностей Веселовки — железнодорожного моста и станции, а также средневекового городища Х-ХIII веков.