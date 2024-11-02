В Калининградскую область не пустили три тонны креветок из Саудовской Аравии

В Калининградскую область не пустили три тонны мороженых креветок в панцире из Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукция поступила на территорию области через МАПП «Советск». В о время проверки документов сотрудники Россельхознадзора выявили дату выработки, которую не заявили в ветеринарном сертификате.

«В связи с выявленными нарушениями управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке движения груза», — заявило ведомство.

В середине октября сообщалось, что в Калининградскую область не пустили более 19 тонн креветок из Индии. Продукция поступила в порт Балтийска, однако её запретили к ввозу на контрольном ветеринарном пункте.