В Калининградскую область не пустили три тонны креветок из Саудовской Аравии

В Калининградскую область не пустили три тонны креветок из Саудовской Аравии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В Калининградскую область не пустили три тонны мороженых креветок в панцире из Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукция поступила на территорию области через МАПП «Советск». В о время проверки документов сотрудники Россельхознадзора выявили дату выработки, которую не заявили в ветеринарном сертификате.

«В связи с выявленными нарушениями управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке движения груза», — заявило ведомство.

В середине октября сообщалось, что в Калининградскую область не пустили более 19 тонн креветок из Индии. Продукция поступила в порт Балтийска, однако её запретили к ввозу на контрольном ветеринарном пункте.

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