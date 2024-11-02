В Калининграде задержали подозреваемого в обстреле трамвая

В Калининграде задержали подозреваемого в обстреле трамвая
Фото: администрация Калининграда
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В Калининграде задержали подозреваемого в остреле трамвая. Им оказался несовершеннолетний житель областного центра. Об этом сообщило УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале.

«Сегодня сотрудниками ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда был установлен и задержан 17-летний местный житель. По предварительной версии, он выстрелил по трамваю из пневматического оружия. С его слов, сделал это случайно без цели кому-то навредить», — говорится в сообщении УМВД.

В полиции отметили, что по этому факту проводится проверка. При этом правоохранители устанавливают причастных к стрельбе по автобусу.

Ранее администрация Калининграда сообщила, что 1 ноября неизвестные обстреляли из пневматического оружия автобус и трамвай с пассажирами. Горвласти отметили, что в 2024 году это уже шестой случай нападения на общественный транспорт в областном центре.

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