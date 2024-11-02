Горвласти: в Калининграде неизвестные обстреляли из пневматики автобус и трамвай (фото)

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В пятницу, 1 ноября, в Калининграде неизвестные обстреляли из пневматического оружия автобус и трамвай с пассажирами. Ведется розыск злоумышленников. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Вчера вечером неизвестные обстреляли из пневматики гортрансовский автобус на Нарвской и трамвай на Ленинском проспекте в районе „Европы“. Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причём в транспорте в этот момент ехали люди. Плюс это ещё и материальный ущерб, одно только водительское стекло „Корсара“ стоит 234 тыс рублей», — рассказали горвласти.

Свидетелй происшествий, а также водители, у которых, возможно, есть запись с авторегистратора (вероятно, стрелок передвигался на машине), просят поделиться информацией с горадминистрацией, правоохранительными органами или с «ГорТрансом» —телефон 300-300.

Фото из телеграм-канала администрации Калининграда


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