Мэрия: новый кроссовер «Kaiyi X7» является служебным

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Новый кроссовер «Kaiyi X7» с государственным регистрационным номером «С311УР39», на котором передвигается глава администрации Калининграда Елена Дятлова, является служебным транспортным средством администрации Калининграда. Об этом говорится в ответе первого заместителя главы администрации — управляющего делами Алексея Асмыковича на информационный запрос «Нового Калининграда».

По его словам, автомобиль находится в оперативном управлении МБУ «Служба административно-технического обеспечения» («САТО»), которое осуществляет транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений.

«Указанное транспортное средство приобретено МБУ „САТО“ в сентябре текущего года за счет средств городского округа. Закупка проведена конкурентным способом согласно ФЗ № 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ в соответствии с действующими нормативами и рекомендованным Минпромторгом РФ перечнем легковых автомобилей, использование которых является приоритетным для государственных и муниципальных служащих», — говорится в ответе.

Напомним, ранее источники «Нового Калининграда» сообщили, что глава администрации Елена Дятлова в последнее время передвигается на новом автомобиле «Kaiyi X7» чёрного цвета с номерами «С311УР39». Ранее МБУ САТО заключило договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение аналогичного автомобиля 2024 года выпуска, цена контракта составила 2,998 млн рублей.

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