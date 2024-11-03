МЧС: в Калининградской области ожидается усиление ветра до 24 м/с

Все новости по теме: Стихия

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 24 м/с на территории Калининградской области 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.

В сообщении МЧС напоминает: «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов. Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев».

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают: «В дневные часы порывы в прибрежной зоне могут достигать 18-22 м/с, в Калининграде и остальной части области до 14-18 м/с, будьте аккуратны! Днем потеплеет до +8...+11°С, однако тепло практически не будет ощущаться вследствие сильного ветра. Постепенное ослабление ветра ожидается поздним вечером и в ночь на понедельник».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter