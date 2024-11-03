МЧС: в Калининградской области ожидается усиление ветра до 24 м/с

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 24 м/с на территории Калининградской области 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.



В сообщении МЧС напоминает: «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов. Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев».

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают: «В дневные часы порывы в прибрежной зоне могут достигать 18-22 м/с, в Калининграде и остальной части области до 14-18 м/с, будьте аккуратны! Днем потеплеет до +8...+11°С, однако тепло практически не будет ощущаться вследствие сильного ветра. Постепенное ослабление ветра ожидается поздним вечером и в ночь на понедельник».