В Калининградской области открыли 2 электрозарядных хаба (фото)

В Калининградской области 3 ноября ввели в эксплуатацию два хаба для зарядки электротранспорта, объединяющих 15 электрозарядных станций общей мощностью более 2 МВт. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда».



Первый хаб «быстрой» зарядки электромобилей на десять станций совокупной мощностью 1.5 МВт заработал в Московском районе на острове Октябрьский. Второй — на пять электрозарядных станций общей мощностью 750 кВт — открылся в аэропорту «Храброво».

Станции «быстрого» заряда рассчитаны на одновременное подключение до трех электромобилей и способны полностью зарядить электромобиль за 30-60 минут.

О планах установить 15 зарядных станций для электромобилей пресс-служба правительства Калининградской области сообщала в мае.

