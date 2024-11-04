В Госдуме предложили отказаться от чеканки мелких монет

В Госдуме предложили отказаться от чеканки мелких монет
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

В Госдуме РФ предложили отказаться от чеканки мелких монет. Пойти на эту меру, по мнению председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Центробанк может из-за низкого спроса у населения. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на депутата, монета достоинством 1 рубль должна остаться в обороте, так как по закону рубль является национальной валютой.

«Никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна», — подчеркнул Аксаков.

Напомним, что в 2013 году был прекращен выпуск десятирублевой купюры. Основанием для этого стал её быстрый износ. В июле 2023 года ЦБ возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 руб.

«По данным ЦБ на 1 октября, в обороте находится 72,8 млрд монет, их количество в годовом выражении увеличилось на 1,2%», — добавляет «Коммерсант».

В октябре этого года ЦБ проводил очередную «Монетную неделю», в ходе которой калининградцы могли обменять скопившуюся мелочь на банкноты без комиссии или зачислить деньги на счёт. О старте осеннего этапа традиционной акции Банка России сообщало региональное отделение Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В рамках весеннего этапа акции «Монетная неделя» в стране было собрано 31,1 млн монет общей суммой 135,1 млн рублей и весом 138,1 тонны. В Калининградской области в оборот вернулись 288,1 тыс. монет на сумму свыше 1,5 млн рублей.

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