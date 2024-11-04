Проект городского кладбища в Медведевке собираются выполнить за 9,49 млн рублей

Проект городского кладбища в Медведевке собираются выполнить за 9,49 млн рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Проект общественного кладбища, на который власти Калининграда собирались выделить 11,1 млн рублей, обойдется в 9,49 млн. Соответствующий протокол подведения итогов определения поставщика опубликован на портале Госзакупок. Всего, судя по протоколу, в конкурсе участвовали три подрядчика.

Площадь проектируемого кладбища в Медведевке должна составить 7,2 га. Как уточнялось в телеграм-канале горадминистрации, на данной территории необходимо предусмотреть водоотведение и дренаж, подъездные пути, освещение, модульные биотуалеты, возможность размещения цветочных павильонов и церковных лавок, а также размежевать территорию. На работы планировали отвести семь месяцев.

Октябрьский конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта городского кладбища в Медведевке признали несостоявшимся. Тогда на конкурс подала заявку одна компания по максимальной цене. Конкурсная комиссия отклонила заявку из-за отсутствия информации «о праве участника закупки осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства <...>, что не соответствует требованиям извещения о проведении электронного аукциона».

Напомним, подготовкой общественного кладбища, против которого выступают создатели военно-мемориального комплекса, власти занимаются уже несколько лет (подробно об этой проблеме «Новый Калининград» сообщал ранее). В частности, осенью 2022 года Калининградская служба заказчика уже оплачивала работы по разминированию, вырубке растительности и раскорчевке на бывшем песчаном карьере, выделенном под захоронения. Осенью 2023 года власти объявляли аукцион по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации для будущего общественного кладбища, но на него не было подано ни одной заявки.

В ноябре того же года стало известно, что подготовкой гражданского кладбища рядом с военно-мемориальным комплексом у поселка Медведевка займется московская компания «Гидропроект-М». В аукционе, объявленном Калининградской службой заказчика, приняли участие всего две компании. Победителем первоначальная цена (7 733 333 рубля) была снижена до 7 694 666 рублей.

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