В минприроды объяснили, почему нельзя наказать за загрязнение реки Голубой

В минприроды объяснили, почему нельзя наказать за загрязнение реки Голубой
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти не могут оказать воздействие на предпринимателей, загрязняющих реку Голубую в Калининграде. Об этом в ответ на заявление одной из жительниц города (письмо имеется в распоряжении «Нового Калининграда») сообщила начальник отдела экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы регионального минприроды Елена Карандашева.

В своем письме Карандашева рассказывает про установленный факт поступления загрязненных сточных вод в закрытой части водного объекта с производственной территории, расположенной в районе дома № 7 по улице Солдатской. При этом чиновница ссылается на постановление Правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года, в соответствии с которым контрольные мероприятия на предприятиях «проводятся исключительно по ограниченным основаниям, исчерпывающий перечень которых определен в постановлении».

«В связи с этим проведение контрольных мероприятий, которые связаны с непосредственным взаимодействием с контролируемыми лицами, в соответствии с постановлением в 2024 году ограничено», — добавила Карандашева, пояснив, что министерство ограничилось объявлением предостережения о недопустимости нарушения.

Также, по данным минприроды, в указанном районе МБУ «Гидротехник» проводит мероприятия по обследованию городской сети ливневой канализации «на предмет наличия переливов хозяйственно-бытовой канализации и поступления их в указанный водный объект».

Ранее специалисты министерства природных ресурсов Калининградской области после жалобы жителей, сообщивших о сильном запахе со стороны реки, выявили источник загрязнения реки Голубой в областном центре.

Калининградцы сообщали о резком неприятном запахе, исходящем от реки Голубой в центральной части города, ещё 13 октября. Жалобы поступали с ул. Нарвской и ул. Горького, по которым протекает река.

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