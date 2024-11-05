Минэкпром: количество «голубых ценников» может варьироваться от наличия товара

Количество «голубых ценников» по региональной программе доступных цен может варьироваться в зависимости от наличия товаров. Как сообщил региональный минэкпром в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», перечень товаров для участия в программе торговыми сетями региона пополняется.

В ведомстве также напомнили, что в правительстве области проводится работа с участием производителей, поставщиков и представителей торговых сетей, чтобы выработать меры по снижению цен. «Это позволит учесть интересы всех участников рыночных отношений и помочь смягчить негативные последствия возможного роста цен. В нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика. Продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости, логистики, сезонности, спроса и предложения на рынке», — сообщили в минэкпроме.

Кроме того, в ведомстве добавили, что стоимость одного товара может отличаться на рынках, ярмарках и магазинах и посоветовали «отслеживать цены в разных торговых сетях».

Ранее сообщалось, что Алексей Беспрозванных возглавит рабочую группу, которая проанализирует ценообразование на продукты питания. В течение месяца ему вместе с представителями бизнеса и органами власти предстояло с учётом мнения жителей сформировать перечень наиболее важных и востребованных товаров и проанализировать ценообразование по этим позициям. В конце июня также стало известно, что власти калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «голубые ценники» с фиксированными ценами на ряд товаров.