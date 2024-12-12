Беспрозванных: цены на продукты всё равно растут

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии 12 декабря признал, что цены на продукты в регионе растут, и пообещал ряд мер, направленных на сдерживание роста и помощь нуждающимся слоям населения.



По словам губернатора, мониторинг цен на продукты ведется тремя способами: на основании данных Росстата, посредством замеров в магазинах и личных визитов в торговые точки. «Действительно рост цен есть», — отметил Беспрозванных. Он отметил, что в Калининградской области продукт попадает на прилавок в двух случаях: от региональных производителей и завозится извне. «Первое: когда он производится в регионе, и мы можем проследить всю цепочку от его производства до попадания на полку. И второе: когда он привозится в регион. Это две разные модели, потому что в первой части мы работаем с производителем, и мы четко понимаем наценку на каждом этапе, а во втором у нас включаются экономические факторы, связанные в том в том числе и с логистикой и удорожанием логистических направлений», — рассказал губернатор. По его словам, «есть инфляционные процессы», связанные с ростом кредитных ставок для производителей и ростом себестоимости производства продукции.

Беспрозванных отметил, что ранее введенные на ряд продуктов «голубые ценники» были призваны зафиксировать цены. «За этот период у нас себестоимость продукции подросла с учетом тех экономических факторов, о которых я сказал. И поэтому если мы сейчас ограничим просто цену и скажем, что всегда будет яйцо стоит 90 рублей, то когда производитель будет производить дороже, чем продает, естественно — он либо обанкротится, либо просто у него скупят и перевезут в другой регион, либо в более мелкую розницу», — отметил глава региона. Поэтому, по его словам, региональные власти решили расширить количество позиций, на которые будут установлены «голубые ценники». «Также мы подписываем соглашение со всеми участниками цепочки поставки продукции о минимальной наценке. Это позволит прозрачно контролировать и самое главное — будет ответственность конкретного участника цепочки, чтобы могли с него спросить», — добавил он.

Кроме того, Беспрозванных пообещал возобновить в 2025 году программу социальных продуктовых карт для «уязвимых либо социально незащищенных категорий граждан»: «Понимая, что в целом все равно цены растут, и даже если мы цепочку эту вносим, конечно мы будем останавливать рост цен. Но даже при существующих ценах на продукцию есть группы, которые в принципе себе не могут позволить сегодня покупать. Поэтому я принял решение возобновить в регионе в следующем году так называемую социальную карту».