С 1 января в Балтийске вводят туристический налог

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В Балтийске с 1 января вводят туристический налог. Соответствующее решение было опубликовано на сайте администрации городского округа.

Налоговая ставка будет увеличиваться на 1% каждый год вплоть до 2029-го. В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4% и в 2029-м — 5%. При этом размер налога не может быть ниже 100 рублей. От уплаты налога освобождаются многодетные семьи, имеющие трёх и более детей, участники и инвалиды Великой отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и инвалиды первой и второй группы.

Ранее о введении с 1 января туристического налога сообщили власти Светлогорска, Зеленоградска, Калининграда и Советска. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно.


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