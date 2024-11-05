В минздраве назвали причину изменений в руководстве областного онкоцентра

В минздраве назвали причину изменений в руководстве областного онкоцентра
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Кирилл Баринов покинул пост и.о. главврача онкологического центра Калининградской области по собственному желанию. Об этом заявило министерство здравоохранения региона в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Исполнение обязанностей главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Онкологический центр Калининградской области“ возложены на заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи диагностике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Онкологический центр Калининградской области“ Миракяна Степана Сейрановича, в связи с переходом Баринова К.Ю. на другой участок работы по собственному желанию», — говорится в сообщении минздрава.

Об изменении в руководстве онкоцентра стало известно в конце октября 2024 года. Тогда Кирилл Баринов стал заместителем главного врача по медицинской части, а пост и.о. главврача занял Степан Миракян. Спустя время областное правительство заявило, что онкологический центр региона работает не в полную силу.

Медучреждение начало работу 19 августа 2024 года. «Новый Калининград» в своём фоторепортаже показывал, как выглядит онкоцентр за 9 миллиардов рублей.

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