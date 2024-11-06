Гусеву выделяют субсидию на сохранение бывшей казармы 8-го уланского полка

Гусевскому городскому округу выделили средства из резервного фонда правительства региона на дополнительные работы по сохранению комплекса зданий уланского полка, в котором планируется разместить музей. Соответствующее распоряжение губернатора размещено на портале официально опубликованных правовых актов.



Согласно документу, 36765,73 тыс. рублей выделено министерству по культуре и туризму Калининградской области для предоставления субсидии Гусевскому городскому округу на выполнение дополнительных работ до 31 декабря 2024 года по объекту «Сохранение выявленного объекта культурного наследия „Комплекс зданий уланского полка: казарма; административный корпус“, конец XIX века — начало ХХ века, Калининградская область, город Гусев, улица Московская, 36 (здание казармы) для современного использования под музей». Субсидия выделена на условии софинансирования муниципалитетом в размере 2767,31 тыс. рублей.



В обоих зданиях комплекса, в одном из которых размещалось офицерское казино, а в другом полковые казармы, сегодня располагаются корпуса гусевского историко-художественного музея им. Иванова. Непосредственно здание казарм передано музею в оперативное управление в 2022 году. В феврале 2023 года глава муниципалитета Александр Китаев в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил, что у муниципалитета «большие планы» на второе здание, которое сейчас почти не используется. «Там силами команды создано несколько пространств, которые, скажем так, своими руками, но, тем не менее, очень интересные», — пояснил Китаев. Концепцию приспособления он раскрывать отказался.

В мае 2023 года директор гусевского музея Наталья Ситникова поделилась с «Новым Калининградом» планами разместить в здании кроме музейной экспозиции исторический хостел, который должен иметь не коммерческий, а образовательный характер. «Сейчас практически во всех музеях есть комнаты для гостей, — поясняла она. — Идея создания гостевых комнат нацелена на то, чтобы привлечь сюда детей и сделать какой-то исторический лагерь. Это то погружение, которое ребенку интересно и необходимо».



На реализацию проекта музею необходимо около 70 миллионов рублей, однако в эту сумму, по словам Ситниковой, не входит закупка экспонатов. По этому поводу министр культуры и туризма Андрей Ермак посоветовал музейщикам обратиться за дополнительным финансированием в Фонд культурных инициатив. В марте 2023 года стало известно о получении музеем 69 368 446 рублей на реставрацию и приспособление к современному использованию здания бывших казарм.