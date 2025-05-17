Ермак: музей в казармах 8-го уланского полка в Гусеве откроют летом

В новом корпусе Гусевского городского музея, который занимает бывшие казармы 8-го уланского полка, завершают работы. О том, что посетители смогут посетить его этим летом, «Новому Калининграду» рассказал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Работы уже практически закончились, я был там как раз на первых майских праздниках, — сообщил он в пятницу, 16 мая. — Там всё выглядит достаточно достойно. Там сейчас в большей степени стоит вопрос формирования экспозиции. Они чуть задержались [с ремонтом], сейчас это для всех, к сожалению, стандартная ситуация, потому что у кого-то проблемы с поставками, а у кого-то с тем, что подрядчику сложно сориентироваться в сроках поставок стройматериалов и они откладывают какие-то виды своих работ. В целом, там проект практически завершён, и я не думаю, что какие-то риски у них есть».

Напомним, что осенью 2024 года музей получил средства из резервного фонда правительства региона на дополнительные работы по сохранению комплекса зданий уланского полка. Соответствующее распоряжение губернатора было размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

В мае 2023 года директор гусевского музея Наталья Ситникова поделилась с «Новым Калининградом» планами разместить в здании кроме музейной экспозиции исторический хостел, который должен иметь не коммерческий, а образовательный характер.

Уточнялось, что на реализацию проекта музею необходимо около 70 миллионов рублей, однако в эту сумму, по словам Ситниковой, не входит закупка экспонатов. По этому поводу министр культуры и туризма Андрей Ермак посоветовал музейщикам обратиться за дополнительным финансированием в Фонд культурных инициатив. В марте 2023 года стало известно о получении музеем 69 368 446 рублей на реставрацию и приспособление к современному использованию.