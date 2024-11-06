Аэропорт «Храброво» вернулся к работе в штатном режиме

Аэропорт «Храброво» работает в штатном режиме после улучшения погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал калининградского аэропорта.

«В настоящее время, практически все задержанные утренние рейсы готовятся к вылету в Калининград. Обращаем внимание пассажиров, что на онлайн-табло сайта аэропорта указывается местное время вылета/прилёта рейса, — отметили в аэропорту. — Все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами».

Ранее в связи с туманом задерживалось более 10 авиарейсов как на прилёт, так и на вылет.