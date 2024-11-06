В «Авито» назвали топ сфер готового бизнеса для покупки в Калининграде

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Самыми востребованными сферами бизнеса для покупки на «Авито» в Калининграде стали общепит, торговля, а также красота и здоровье с долями 23%, 17% и 12% соответственно. Объём спроса в категории «Готовый бизнес» в III квартале 2024 года проанализировали эксперты сервиса.

Средняя стоимость готового бизнеса в сфере общепита составила в Калининграде 400 тыс. рублей. Аналогичная покупка в сфере торговли обходилась в среднем в 600 тыс. Порядка 1 млн рублей отдавали за готовый бизнес, связанный с красотой и здоровьем.

Затем идут сферы услуг (5%) и ИТ (3%) — такие предприятия выставляют на продажу за 350 и 140 тыс. рублей соответственно. Спрос на ИТ-бизнес за квартал при этом увеличился на 10%. Также рост показали пункты выдачи заказов (в 2,5 раза), сферы строительства (+54%), сельского хозяйства (+26%) и туризма (+24%).

В III квартале 2024 года покупка готового бизнеса стала самой популярной целью обращения на платформу предпринимателей из Калининграда. Доля в структуре спроса составила 76%. На втором месте — желание стать инвестором (9%). Также 8% пользователей хотели взять бизнес в аренду. Жители Калининграда стали чаще искать инвестиционно-привлекательные проекты. Так, в третьем квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года в четыре раза больше пользователей просматривали объявления, где предприниматели хотели получить заём, и в 2 раза чаще — где они искали инвесторов.

«В последние годы наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса, и это касается не только опытных предпринимателей, но и людей из разных сфер. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнёрами. Тем, кто решился на открытие собственного дела, также важно найти источники финансирования для его масштабирования, что приводит к активному поиску инвестиций или кредитов», — прокомментировал директор «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.

Несмотря на развитие гастротуризма и рост потока посетителей рестораторы отметили падение среднего чека в кафе и ресторанах Калининграда в 2024 году.

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