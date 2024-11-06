Экс-ректору БФУ Александру Фёдорову продлили нахождение в СИЗО до декабря

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Экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову продлили нахождение в СИЗО до конца первой декады декабря. Его заместителя Елену Мялкину оставили под домашним арестом на этот же срок. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

«Постановлением Ленинградского районного суда от 5 ноября мера пресечения в виде заключения под стражу Федорову продлена до 8 декабря. Мялкиной сегодня, 6 ноября, тот же суд продлил домашний арест также до 8 декабря», — говорится в сообщении Облсуда.

9 июля пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывший ректор БФУ Александр Федоров задержали вместе со его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей. В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».

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