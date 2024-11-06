Экс-ректору БФУ Александру Фёдорову продлили нахождение в СИЗО до декабря

Экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову продлили нахождение в СИЗО до конца первой декады декабря. Его заместителя Елену Мялкину оставили под домашним арестом на этот же срок. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

«Постановлением Ленинградского районного суда от 5 ноября мера пресечения в виде заключения под стражу Федорову продлена до 8 декабря. Мялкиной сегодня, 6 ноября, тот же суд продлил домашний арест также до 8 декабря», — говорится в сообщении Облсуда.