Облвласти: оставшиеся операционные онкоцентра заработают со следующей недели

Оставшиеся операционные в онкологическом центре Калининградской области начнут свою работу на следующей неделе. Об этом в своём телеграм-канале заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Глава области заверил, что в медучреждении «нехватки медикаментов уже нет». По его словам, последнюю поставку власти и руководство онкоцентра ожидают до 18 ноября. «Оставшиеся операционные начнут работу на следующей неделе», — написал Беспрозванных.

В конце октября после рабочего выезда в онкоцентр губернатор Калининградской области дал поручение ускорить работу по повышению эффективности хирургической деятельности в операционных, которая сейчас проводится не в полном объеме из-за продолжения устранения подрядной организацией замечаний по выполненным строительно-монтажным работам. Он потребовал от руководства медучреждения представить график запуска центра в полном режиме.

Медучреждение начало работу 19 августа 2024 года. Ранее «Новый Калининград» в своём фоторепортаже показывал, как выглядит онкоцентр за 9 миллиардов рублей.