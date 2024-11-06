На реконструкцию набережной в Светлогорске в 2025 году предусмотрели 653,5 млн рублей. Такие расходы заложены в проект бюджета на следующий год.

Согласно документу, всего на региональный проект «Берегоукрепление и береговая инфраструктура» в 2025 году планируют потратить свыше 4,5 млрд рублей. Из них, как уже было отмечено, 653,5 млн рублей направят на светлогорский променад. Оставшуюся сумму в 3,93 млрд рублей собираются потратить на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное. Отметим, что в этой ячейке в проекте бюджета стоит отметка «Корректировка».