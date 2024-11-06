На реконструкцию набережной в Светлогорске в 2025 году предусмотрели 653,5 млн

На реконструкцию набережной в Светлогорске в 2025 году предусмотрели 653,5 млн
Фото: страница «Балтберегозащиты» «ВКонтакте»
Все новости по теме: Строительство променада в Светлогорске

На реконструкцию набережной в Светлогорске в 2025 году предусмотрели 653,5 млн рублей. Такие расходы заложены в проект бюджета на следующий год.

Согласно документу, всего на региональный проект «Берегоукрепление и береговая инфраструктура» в 2025 году планируют потратить свыше 4,5 млрд рублей. Из них, как уже было отмечено, 653,5 млн рублей направят на светлогорский променад. Оставшуюся сумму в 3,93 млрд рублей собираются потратить на строительство пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное. Отметим, что в этой ячейке в проекте бюджета стоит отметка «Корректировка».

В июне на променад в Светлогорске вернули Солнечные часы «Зодиак». Напомним, в сентябре прошлого года был завершён демонтаж всей эстакадной части променада. В ноябре объем выполненных работ составлял 40%, в феврале — 47%, в июле — 54%. Реконструкцию набережной планируют закончить к концу 2024 года, реставрацию часов — к октябрю. Общая стоимость работ — порядка 1,5 млрд рублей.

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