Ермак: сдающие квартиры калининградцы платить турналог не будут

При сдаче в аренду квартиры или апартаментов туристический налог уплачивать не нужно. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил и.о. министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.



«Туристический налог будут платить владельцы гостиниц и иных классифицированных средств размещения. Те, кто сдают квартиры или апартаменты, не будут платить данный налог, т.к. их объекты в реестре классифицированных объектов отсутствуют», — заявил Ермак.



Напомним, ранее о введении с 1 января 2025 года туристического налога сообщили власти Светлогорска, Зеленоградска, Калининграда, Советска и Балтийска. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно.