В Сокольниках собираются оборудовать территорию для купания

В 2025 году планируется организовать оборудованную территорию для купания в посёлке Сокольники. Как сообщает муниципальная газета «Волна», вопрос обустройства пляжа обсудили на аппаратном совещании администрации Зеленоградского округа 5 ноября.

«В муниципалитете продолжается подготовка планов работ на следующий год, в частности, по дальнейшему озеленению городских территорий и благоустройству дополнительного пляжа», — добавила «Волна».

Напомним, что в Зеленоградском округе были утверждены границы 11 официальных пляжей. Их общая протяжённость составила 4050 метров.