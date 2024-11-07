Отельер: нехватка кадров ведёт к «бабушкинизации» сферы гостеприимства в регионе

Сфера гостеприимства в Калининградской области переживает нехватку кадров, что приводит к «бабушкинизации» отрасли. Об этом рассказал заместитель руководителя Федерации рестораторов и отельеров РФ по Калининградской области (секция «Отели») и владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков на пресс-завтраке сферы HoReCa (индустрии гостеприимства) в среду, 6 ноября.

Предприниматель отметил, что дефицит кадров сейчас наблюдается во многих отраслях. Во многом этому поспособствовала «демографическая яма» конца девяностых-начала нулевых годов. По словам куренкова, сфера гостеприимства испытывает те же самые проблемы, что и 20 лет назад. Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко добавила, что они со временем «будут только усугубляться».

«Есть такая поговорка — слоган, не слоган, наверное, — такая уже история называется „бабушкинизация“ отрасли. То есть приходит работать к нам [немолодые], мы уже не смотрим [на возраст]. Если раньше говорили, что надо взять девочку до 40 лет, такую красивую, симпатичную, то сейчас мы уже не смотрим на такие истории. Слава богу, что ты пришёл», — заявил Куренков.