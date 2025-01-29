Туроператор: нехватка мест в отелях в регионе спровоцировала спрос на комбитуры

Туроператор: нехватка мест в отелях в регионе спровоцировала спрос на комбитуры
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Организованные туристы, посещающие Калининградскую область всё чаще стали бронировать комбинированные туры из-за нехватки мест в отелях. Доля комбитуров, по словам Екатерины Гамбеевой, возглавляющей офис по приёму в Калининграде компании Pegas Touristik, выросла за последние годы в шесть раз.

«Все-таки не хватает нам отельной базы для приёма, — сообщила Гамбеева. — Поток увеличивается, в этом году он будет ещё больше. И мы совмещаем. На самом деле, людям это понравилось, потому что они не раз приезжают и часто не знают, что Калининград с точки именно познавательных экскурсий уникальный город. И им это уже нравится, они вошли во вкус. В первые годы комбинированных туров было 5%, а сейчас это 30% от общего объема».

Гамбеева пояснила, что во время комбинированных туров клиент бронирует несколько отелей, чаще всего в нескольких городах. Ему также предоставляют трансфер между городами.

В ноябре прошлого года представители туриндустрии Калининградской области отмечали не только нехватку мест в отелях, но и дефицит кадров в этой отрасли, что приводит к её «бабушкинизации». Об этом, в частности, рассказывал заместитель руководителя Федерации рестораторов и отельеров РФ по Калининградской области (секция «Отели») и владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков. Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко уточняла, что со временем эта проблема «будет только усугубляться».

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