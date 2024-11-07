Тесленко: Калининград может стать школой гостеприимства для всей России

Калининградская область может стать школой гостеприимства для всей России. Об этом заявила руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства региона Ольга Тесленко на пресс-завтраке сферы HoReCa (индустрии гостеприимства) в среду, 6 ноября.

Она отметила, что направление сервиса в российских университетах относительно молодое. Оно существует в отечественных вузах «15-20, максимум 25 лет», в то время как за рубежом таким факультетам уже больше 100 лет. При этом Тесленко отметила, что, несмотря на это, уровень сервиса, который развился в Калининградской области, — «это достаточно хороший уровень для России».

Этому способствовал фактор привлечения студентов профильного обучения к работе по специальности уже с первого курса. Тесленко заявила, что таким образом их учёба строится на соотношении теории и практики в размере 50:50. Более того, в индустрии гостеприимства задействованы также люди старших возрастов. Следует отметить, что привлекать студентов к работе в сфере начали из-за кадрового дефицита.

«Калининград может стать великолепной школой гостеприимства. От Хабаровска, от Челябинска, Югры, юга мы видим такие запросы, что „У вас в Калининграде...“ — и дальше идут очень интересные эпитеты: европейский сервис, большая насмотренность, шикарный педагогический опыт. Они знают и видят, что мы выезжали за границу очень много раз, мы видели официантов, которым за 60 лет, и нас это с вами не удивляло никого. Мы видели этот прекрасный сервис, когда не просто студенты обслуживают, а есть люди зрелого, серебряного возраста и прочее, прочее», — отметила Тесленко.