Облминстрой сообщил о завершении работ по благоустройству Макс-Ашманн-парка (фото)

В Калининграде завершились работы по благоустройству парка имени Макса Ашманна. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщило областное министерство строительства и ЖКХ.



«По национальному проекту „Жильё и городская среда“ обустроили пешеходные дорожки и входные группы, установили скамейки и урны, посадили газон и деревья», — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 7 ноября, сити-менеджер Калининграда сообщила, что Макс-Ашманн-парк, срок окончания работ в котором в очередной раз был перенесён на конец октября, до сих пор не принят заказчиком. «У нас там было два подрядчика. Один, кто делал замощение, своё обещание выполнил, а второй, который занимался освещением и камерами „Безопасного города“... Обещание не выполнено», — пояснила она. Называть новую дату окончания работ Елена Дятлова не стала, в очередной раз сославшись на ненадёжность подрядчика.