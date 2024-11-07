Дятлова — о задержке сдачи Макс-Ашманн-парка: «Общественное порицание не сработало»

Макс-Ашманн-парк, срок окончания работ в котором в очередной раз был перенесён на конец октября, до сих пор не принят заказчиком. О причинах задержки в четверг, 7 ноября, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«У нас там было два подрядчика. Один, кто делал замощение, своё обещание выполнил, а второй, который занимался освещением и камерами „Безопасного города“... Обещание не выполнено, — пояснила она. — Те сроки, которые были озвучены, нарушены. Наша задача — помочь. Там были проблемы по согласованию с „Россетями“, и мы помогли. Дальше нужно вводить объект в эксплуатацию, подключать освещение и видеонаблюдение, а также наказывать рублём подрядную организацию за каждый день просрочки. Другого способа не существует».

Назвать новую дату окончания работа Елена Дятлова не стала, в очередной раз сославшись на ненадёжность подрядчика.

«Общественное порицание не сработало, — продолжила она. — Не буду называть дат, потому что её нужно называть тогда, когда мы договариваемся, и подрядчик исполняет. Уверена, что это случится в ноябре. А дальше будет финансовое наказание».

В конце августа этого года руководитель компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов приглашал главу администрации Елену Дятлову принимать выполненные работы в парке в середине сентября.

Обустройством сетей в парке занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт». Как пояснили в мэрии города, на объект в качестве субподрядчика вышла компания «Мосинжиниринг».

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с ИП Скрендо, снизившим в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн.

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».