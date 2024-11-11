СМИ: онколог Минздрава сообщил о скором начале исследования вакцины от рака

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Клинические исследования вакцины от рака, которая разрабатывается совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта, начнутся в конце 2024 — начале 2025 гг. Об этом сообщил ТАСС главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Онколог пояснил, что метод лечения основан на использовании непатогенных вирусов, обладающих онколитической активностью, которые вводятся пациенту. При испытаниях на животных эта вакцина оказалась нетоксичной и высокоэффективной, отметил Каприн.

«Доклинические результаты уже получены, значит, первую фазу и набор группы при одобрении Минздрава и этического комитета мы можем начинать уже в начале 2025 г. или в конце 2024 г.», — сказал он.

По его словам, документы по вакцине уже находятся в работе в Министерстве здравоохранения. Идет также работа над мРНК-вакциной. Предполагается, что лечение с ее помощью по каждому больному будет проводиться «суперпрецизионно» — по опухолевым клеткам будут создавать «паспорт опухоли» с присущими только ей белковым портретом, так называемым профилем неоантигенов.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил ранее, что классических первой, второй и третьей фаз испытаний вакцины не планируется, поскольку продукт «персонализированный». По его данным, первыми испытать вакцину смогут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. В июне стало известно, что клинические исследования препарата с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года.

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