Минздрав: российская вакцина от рака должна быть бесплатной

Создание одной дозы мРНК-вакцины от онкологии «Энтеромикс» будет стоить около 300 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главного онколога Министерства здравоохранения Андрея Каприна.

Каприн считает, что пациенты должны получать вакцину бесплатно, а государство — взять на себя все расходы. «Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно»,— сказал онколог.

Он добавил, что «Энтеромикс» показал высокую эффективность во время доклинических испытаний. По его словам, Минздрав и Росздравнадзор выдали разрешения на набор исследовательской группы для проведения клинического испытания.

В ноябре сообщалось о скором начале исследования вакцины от рака. Каприн пояснил, что метод лечения основан на использовании непатогенных вирусов, обладающих онколитической активностью, которые вводятся пациенту.

