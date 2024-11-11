Власти объяснили, для чего повышают тарифы ЖКХ в Калининградской области

Индексация тарифов ЖКХ необходима для достижения качества коммунальных услуг. Об этом заявила Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Рост тарифов обусловлен расходами на содержание и обеспечение стабильности работы системы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы исключить риски аварий. За счет индексации тарифов обеспечивается достижение качества предоставляемых услуг», — говорится в сообщении ведомства.





Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»