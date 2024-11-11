«Водоканал»: изношенность сетей в посёлке Васильково составляет более 80% (фото)

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Специалисты областного «Водоканала» провели оценку системы водоснабжения и водоотведения Гурьевского округа. Главной проблемой здесь являются сильно изношенные водопроводные сети, многие участки которых построены ещё в советское время и никогда не подвергались должному ремонту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в ходе проверки выяснилось, что в посёлке Васильково Гурьевского района изношенность водопроводных сетей составляет более 80%. В рамках совместного с облправительством проекта Здесь планируется заменить 7 км труб на одном из наиболее проблемных участков — в районе улиц Артемовской, Шатурской, 40 лет Победы, Калининградской, Малоярославской, Ферганской. Объём инвестиций оценивается ориентировочно в  400 млн. руб.

Кроме того, для улучшения качества водоснабжения в городе Гурьевске разработан проект по реконструкции станции водоподготовки, получено положительное заключение экспертизы. В 2025 году уже планируется начать реконструкцию. Также специалисты «Водоканала» разрабатывают проект по замене наиболее изношенных участков водопроводных сетей в 2025 году в Гурьевске.

Сообщить о плохом качестве воды или аварии можно по телефону горячей линии областного «Водоканала» круглосуточно: (8 40-12) 555-151, добавочный 1.

Фото пресс-службы областного «Водоканала»

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