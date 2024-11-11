«Водоканал»: изношенность сетей в посёлке Васильково составляет более 80% (фото)

В частности, в ходе проверки выяснилось, что в посёлке Васильково Гурьевского района изношенность водопроводных сетей составляет более 80%. В рамках совместного с облправительством проекта Здесь планируется заменить 7 км труб на одном из наиболее проблемных участков — в районе улиц Артемовской, Шатурской, 40 лет Победы, Калининградской, Малоярославской, Ферганской. Объём инвестиций оценивается ориентировочно в 400 млн. руб.
Кроме того, для улучшения качества водоснабжения в городе Гурьевске разработан проект по реконструкции станции водоподготовки, получено положительное заключение экспертизы. В 2025 году уже планируется начать реконструкцию. Также специалисты «Водоканала» разрабатывают проект по замене наиболее изношенных участков водопроводных сетей в 2025 году в Гурьевске.
Сообщить о плохом качестве воды или аварии можно по телефону горячей линии областного «Водоканала» круглосуточно: (8 40-12) 555-151, добавочный 1.Фото пресс-службы областного «Водоканала»