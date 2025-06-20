На реконструкцию станции водоподготовки в Гурьевске выделяют более 200 млн

Областной «Водоканал» готов потратить на реконструкцию станции водоподготовки в Гурьевске более 200 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт об объекте, расположенном по адресу: ул. Лесная, 13. В настоящее время мощность станции составляет 3000 м³ в сутки. Её планируют увеличить на 2000 м³ в сутки. Полный объём финансового обеспечения — 200 131 344 рубля. Финансирование рассчитано на два года: 172 156 386 рублей — на 2025-й, 27 974 957 — на 2026-й. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Проект реконструкции станции водоподготовки в Гурьевске был разработан и прошёл экспертизу в 2024 году. Предполагается, что после его реализации качество водоснабжения в городе улучшится.