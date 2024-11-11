Противникам элжура рассказали об альтернативных способах получения информации

Родители школьников, которые не хотят пользоваться электронным журналом и дневником, могут обратиться в школу с заявлением о предоставлении альтернативных способов получения информации. Об этом сообщили представители регионального министерства образования в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На «постоянные сбои» в работе элжура и «сбор личной информации» пожаловалась одна из посетительниц страницы. «Ужас, ни домашние задания посмотреть, ни оценки. Для кого эти нововведения, которые абсолютно не для родителей и детей», — написала она.

«С 1 ноября 2024 года принято решение об изменении в порядке входа внешних пользователей в Электронный журнал и дневник. Это было сделано для того, чтобы избежать фальсификации данных в системе. Теперь доступ будет осуществляться только через Единую систему идентификации и аутентификации, что значительно повысит уровень безопасности», — ответили представители областного минобра.

Там также уточнили, что для входа в личный кабинет необходима учётная запись на портале Госуслуг. «Те, кто по определенным причинам не может пользоваться Электронными дневником и журналом, могут обратиться в школу с заявлением о предоставлении альтернативных способов получения информации об успеваемости ребёнка, домашнем задании», — добавили в министерстве образования.

В конце октября старшеклассники лицея № 18 Калининграда получили угрозы через сервис «Электронный журнал для школы». Позднее руководство лицея сообщило о том, что пользователям элжура следует заблокировать возможность входа по логину и паролю.