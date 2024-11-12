КЖД: с 15 ноября меняется расписание пригородных поездов до Советска

С 15 ноября изменится расписание пригородных поездов на советском направлении. Об этом предупреждает пресс-служба КЖД.

Все рельсовые автобусы будут отправляться из Советска в Калининград на 11 минут раньше, чем сейчас. Утренний поезд, курсирующий с понедельника по субботу, — в 6:20, воскресный поезд — в 17:54. Время прибытия на Южный вокзал не изменится — в 8:53 и 20:33 соответственно. Вечерний поезд из Калининграда, курсирующий все дни недели кроме субботы, будет отправляться без изменений в 18:21 и прибывать в Советск на 11 минут позже — в 20:51.

«Расписание скорректировано в связи необходимостью снижения скоростидвижения поездов на участке о.п. Богатово — ст. Советск для обеспечения безопасности движения и минимизации рисков столкновения с дикими животными в период осенне-зимней миграции», — пояснили в КЖД.

Всю информацию об изменениях расписания поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».