В онкоцентре Калининградской области заработал многоканальный телефон (фото)

Фото: Telegram-канал Онкологического центра Калининградской области

В онкологическом центре Калининградской области появился многоканальный телефон. Информацию о начале работы колл-центра разместили в Telegram-канале учреждения.

«В нашем учреждении заработал cаll—центр с многоканальным телефоном 56-99-00. Девушки-операторы отвечают за вопросы пациентов, помогают с записью, соединяют при необходимости с отделениями центра», — говорится в сообщении.

На то, что до учреждения сложно дозвониться, начали жаловаться пациенты. В центре признали, что «регистратура не справляется с обработкой поступающих вопросов».

Онкоцентр начал работу 19 августа 2024 года. В конце октября после рабочего выезда в учреждение губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал поручение ускорить работу по повышению эффективности хирургической деятельности в операционных, которая сейчас проводится не в полном объеме из-за продолжения устранения подрядной организацией замечаний по выполненным строительно-монтажным работам.