В онкоцентре в отделении торакальной онкологии начали проводить операции

В онкоцентре в отделении торакальной онкологии начали проводить операции
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Онкологическом центре Калининградской области в полном объёме заработало отделение торакальной онкологии и опухоли кожи, где стали проводиться все виды операций на лёгких. Операционные вмешательства также стали проводиться в отделении абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения, сообщается в группе онкоцентра «ВКонтакте».

Госпитализация на оперативное лечение в указанные отделения возможна двумя способами. Если у пациента на руках есть все исследования, назначенные онкологом, то он может записаться на приём к заведующим отделений — к Олесе Чугай (отделение торакальной онкологии и опухоли кожи) или к Андрею Кускову (отделение абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения). «На консультации доктор будет принимать решение о госпитализации после изучения истории болезни и собранных исследований (включая диски с КТ). Если будет принято решение о госпитализации, необходимо взять в поликлинике направление по форме 057/у», — сообщили в онкоцентре.

Если пациент ещё не проходил исследования, тогда ему необходимо взять направление в поликлинике по месту жительства у терапевта или онколога по форме 057/у и записаться к онкологу в поликлинику онкоцентра. «Доктор назначит необходимые исследования, затем направит на медицинский консилиум, где будут присутствовать заведующие вышеуказанных отделений, и будет приниматься решение о госпитализации на операцию», — добавили в онкоцентре.

В конце октября после рабочего выезда в онкоцентр губернатор Калининградской области дал поручение ускорить работу по повышению эффективности хирургической деятельности в операционных, которая сейчас проводится не в полном объёме из-за продолжения устранения подрядной организацией замечаний по выполненным строительно-монтажным работам. Он потребовал от руководства медучреждения представить график запуска центра в полном режиме. В начале ноября губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что оставшиеся операционные в онкологическом центре Калининградской области должны начать свою работу в середине месяца.


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