Генпрокурор РФ поручил провести проверку из-за роста цен на молоко

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку с участием ФАС, Минсельхоза и Минпромторга в связи с повышением производителями цен на молоко. Об этом сообщает телеграм-канал «Коммерсанта» со ссылкой на надзорное ведомство.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее во вторник стало известно, что крупнейший производитель питьевого молока в России «Вимм-билль-данн» (торговые марки «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «Bio Max») уведомил торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Цены выросли на 3,4%.