Анжелика Майстер: безработные не всегда мотивированы найти работу

Анжелика Майстер: безработные не всегда мотивированы найти работу
Анжелика Майстер. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Социальные проблемы

Безработные, состоящие официально на учёте в службе занятости, устраиваются на работу не так быстро, «как хотелось бы », несмотря на большое наличие вакансий. Одна из причин такой ситуации — возможность получать универсальное пособие на ребенка. Об этом рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер в ходе круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом.

«На сегодняшний день у нас есть определенные сложности. Например, даже те безработные, которые ищут работу, устраиваются не так быстро, как нам хотелось бы», — рассказала министр. По её словам, соискатели выбирают между разными работами. Кроме того, официальный статус безработного даёт возможность получать те или иные социальные пособия, в частности, универсальное пособие семьи, в которой воспитываются дети.

Майстер отметила, что размер пособия достигает 16 тысяч рублей в месяц за ребёнка, одним из важных условий его получения является уважительная причина низкого дохода семьи, например — пребывание в статусе безработного. Министр также высказала мнение, что если в семье много детей, то женщина предпочтет заниматься их воспитанием, получая определенные меры поддержки. «Уход за ребенком, воспитание ребенка, создание условия для получения ими образования — это большой труд, особенно для мамы, и на это нужно время. <...> И сегодня наша задача — чтобы мама могла заниматься воспитанием своих детей, это выбор самой женщины», — отметила Анжелика Майстер. Она также добавила, что сегодня очень важно, чтобы в стране рождалось больше детей.

Отметим, по данным министерства социальной политики, в Калининградской области сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — официальное число зарегистрированных безработных составляет 1552 человека. При этом на портале «Работа в России» на октябрь 2024 года было размещено 14000 вакансий.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter