Анжелика Майстер: безработные не всегда мотивированы найти работу

Безработные, состоящие официально на учёте в службе занятости, устраиваются на работу не так быстро, «как хотелось бы », несмотря на большое наличие вакансий. Одна из причин такой ситуации — возможность получать универсальное пособие на ребенка. Об этом рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер в ходе круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом.

«На сегодняшний день у нас есть определенные сложности. Например, даже те безработные, которые ищут работу, устраиваются не так быстро, как нам хотелось бы», — рассказала министр. По её словам, соискатели выбирают между разными работами. Кроме того, официальный статус безработного даёт возможность получать те или иные социальные пособия, в частности, универсальное пособие семьи, в которой воспитываются дети.

Майстер отметила, что размер пособия достигает 16 тысяч рублей в месяц за ребёнка, одним из важных условий его получения является уважительная причина низкого дохода семьи, например — пребывание в статусе безработного. Министр также высказала мнение, что если в семье много детей, то женщина предпочтет заниматься их воспитанием, получая определенные меры поддержки. «Уход за ребенком, воспитание ребенка, создание условия для получения ими образования — это большой труд, особенно для мамы, и на это нужно время. <...> И сегодня наша задача — чтобы мама могла заниматься воспитанием своих детей, это выбор самой женщины», — отметила Анжелика Майстер. Она также добавила, что сегодня очень важно, чтобы в стране рождалось больше детей.

Отметим, по данным министерства социальной политики, в Калининградской области сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — официальное число зарегистрированных безработных составляет 1552 человека. При этом на портале «Работа в России» на октябрь 2024 года было размещено 14000 вакансий.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».