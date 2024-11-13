В Калининградской области на 1552 безработных приходится 14000 вакансий

В Калининградской области сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — официальное число зарегистрированных безработных составляет 1552 человека. При этом на официальном портале «Работа в России» на октябрь 2024 года было размещено 14000 вакансий, сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер в ходе посвящённого кадровым проблемам круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом.

«Уже при сравнении этих двух цифр [вакансии и официальная безработица] можно сказать, насколько сегодня отпал сам по себе вопрос напряжённости на рынке труда. У нас она составляет сегодня 0,2 — это чуть ниже, чем в среднем по РФ, — отметила Анжелика Майстер. — Это означает, что не хватает сегодня катастрофических работников, и эту нехватку испытывают все — начиная от государственных учреждений, органов государственной власти, заканчивая представителями бизнеса в любой сфере». При этом, по словам министра, Калининградская область «прирастает» населением ежегодно — в область приезжают люди в основном трудоспособного возраста из других регионов России.

Напомним, о кадровом дефиците говорили представители сельскохозяйственной отрасли, индустрии гостеприимства. Глава рыбоперерабатывающей группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич признал, что из-за дефицита работников компания стала завозить рабочих из Индии. Об этом же говорила исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Вера Ярмолюк.

Ранее заместитель руководителя образовательно-научного кластера БФУ им. И. Канта «Институт управления и территориального развития», доктор педагогических наук Варвара Алтунина в интервью «Новому Калининграду» рассказывала, что связанный с демографией дефицит кадров является серьезной проблемой в достаточно длительной перспективе, его прогнозируют вплоть до 2036-го года.

Зумеры, зарплаты и подростки в 26 лет: доктор наук Варвара Алтунина о дефиците кадров


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