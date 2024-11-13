Внешне немецкий: фахверковому складу в Железнодорожном возводят стены (фото)

В Железнодорожном Правдинского района начали возводить стены одного из фахверковых складов, превращённого предыдущим собственником в руины. Как сообщил «Новому Калининграду» инвестор Вячеслав Воронин, являющийся собственником обоих складов-памятников, каркас здания выполняется из современного кирпича, а довоенным будет выполняться только контур.

«Внешнее у нас всё делается из старого немецкого кирпича, с которым мы лабораторные исследования прошли, — пояснил Воронин. — Но в таком количестве мы его найти не можем. До этого мы склад разобрали, весь почистили, докупили материалы, которые нашли, и из них делаем внешний контур. Но у нас будет плита монолитная лежать, поэтому нужна несущая способность кирпича. Нам нужно, чтобы здание потом госэкспертизу прошло по всем характеристикам надёжности и долговечности».

Проект, по словам Воронина, ведёт гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который также проводит согласование с региональной Службой госохраны объектов культурного наследия.

«В каждом здании -памятнике есть так называемые предметы охраны, — продолжил Воронин. — Это то, что мы в любом случае должны оставить: объёмные характеристики плюс фундамент исторический, который мы откопали, полечили, а сверху плиту залили. Двери и ворота тоже не сохранились, но историческую форму мы должны воссоздать. Вопрос не стоял в том, чтобы просто подшаманить».

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Соседнее здание склада, как уверяет Воронин, ждёт та же судьба, так как деревянные детали за долгие годы успели сгнить, а кирпич посыпаться.

«Черепицы нет, её просто разворовали. Но мы нашли старое здание, выкупили его, разобрали черепицу и привезли в Железнодорожный (она на Крайсхаусе сейчас лежит). Будем её мыть и восстанавливать, пытаться как можно больше старины придать. А балки для фахверковых элементов будем брашировать, то есть состаривать. Можно, конечно, их в янтарной кислоте пропитывать несколько лет держать, но у нас задача как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию», — заключил Воронин.

Здание левого фахверкового склада было выкуплено в 2022 году, а правое — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более чем 20 лет.