Внешне немецкий: фахверковому складу в Железнодорожном возводят стены (фото)

Внешне немецкий: фахверковому складу в Железнодорожном возводят стены (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Железнодорожном Правдинского района начали возводить стены одного из фахверковых складов, превращённого предыдущим собственником в руины. Как сообщил «Новому Калининграду» инвестор Вячеслав Воронин, являющийся собственником обоих складов-памятников, каркас здания выполняется из современного кирпича, а довоенным будет выполняться только контур.

«Внешнее у нас всё делается из старого немецкого кирпича, с которым мы лабораторные исследования прошли, — пояснил Воронин. — Но в таком количестве мы его найти не можем. До этого мы склад разобрали, весь почистили, докупили материалы, которые нашли, и из них делаем внешний контур. Но у нас будет плита монолитная лежать, поэтому нужна несущая способность кирпича. Нам нужно, чтобы здание потом госэкспертизу прошло по всем характеристикам надёжности и долговечности».

Проект, по словам Воронина, ведёт гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который также проводит согласование с региональной Службой госохраны объектов культурного наследия.

«В каждом здании -памятнике есть так называемые предметы охраны, — продолжил Воронин. — Это то, что мы в любом случае должны оставить: объёмные характеристики плюс фундамент исторический, который мы откопали, полечили, а сверху плиту залили. Двери и ворота тоже не сохранились, но историческую форму мы должны воссоздать. Вопрос не стоял в том, чтобы просто подшаманить».

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Соседнее здание склада, как уверяет Воронин, ждёт та же судьба, так как деревянные детали за долгие годы успели сгнить, а кирпич посыпаться.

«Черепицы нет, её просто разворовали. Но мы нашли старое здание, выкупили его, разобрали черепицу и привезли в Железнодорожный (она на Крайсхаусе сейчас лежит). Будем её мыть и восстанавливать, пытаться как можно больше старины придать. А балки для фахверковых элементов будем брашировать, то есть состаривать. Можно, конечно, их в янтарной кислоте пропитывать несколько лет держать, но у нас задача как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию», — заключил Воронин.

Здание левого фахверкового склада было выкуплено в 2022 году, а правое — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более чем 20 лет.

Еще в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов. В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, но демонтаж удалось остановить при помощи общественников (здания же так и остались в полуразрушенном состоянии).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter