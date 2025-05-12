Валерий Щербатых: фахверк склада в Железнодорожном не будет декоративным (фото)

Фахверк бывших складов в центре Железнодорожного Правдинского района будет не декоративным, а настоящим. О том, что деревянные конструкции подрядчик начнёт возводить сразу после монтажа крыши, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который проводил согласование работ по приспособлению исторического объекта к современному использованию с региональной Службой госохраны объектов культурного наследия и администрацией Правдинского района.

«Здание будет один в один с тем, что было, — уточнил Щербатых. — Однако я поясню, почему нельзя сделать так, как было раньше: до войны там был склад. Сейчас у здания другое назначение. Чтобы пройти по всем нормативным документам, я предложил сделать следующим образом: фахверк останется, и брус будет того же размера: 150 на 150 мм. А между брусом будет заполнение из каменной ваты. Это заполнение заштукатурят и покрасят в белый цвет, получится та же картина. По размерам всё будет один в один. После того, как начнётся монтаж крыши, подрядчик будет завязывать и фахверк. Никаких декоративных досок не будет, мы сделаем полноценный брус».

Щербатых добавил, что проект был заранее согласован с администрацией (фахверковые склады являются объектами культурного наследия местного значения).

«Мы прошли с проектом государственную историко-культурную экспертизу, получили официальное разрешение», — отметил он.

О том, что здание будет внешне иметь исторический облик, инвестор Вячеслав Воронин рассказывал «Новому Калининграду» ещё в ноябре прошлого года, когда внутренний контур склада начали отстраивать из современного кирпича.

Соседнее здание склада, как уверял Воронин, ждёт та же судьба, так как деревянные детали за долгие годы успели сгнить, а кирпич посыпаться.

Здание левого фахверкового склада было выкуплено инвестором в 2022 году, а правое — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более 20 лет.

Еще в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов. В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, но демонтаж удалось остановить при помощи общественников (здания же так и остались в полуразрушенном состоянии).