Вице-премьер Голикова пообещала деньги на строительство медцентра в Советске

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала предусмотреть в федеральном бюджете средства на новый медцентр в Советске. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства области, она сообщила в четверг во время визита в регион.



«По Советску мы ожидаем, что до конца года будут завершены все процедуры по проектно-сметной документации. Договорились с Алексеем Сергеевичем [Беспрозванных, врио губернатора региона — прим. „Нового Калининграда“], что средства встанут в региональный бюджет следующего года, плюс — наш федеральный бюджет. Будущий медцентр важен не только для Советска, но и для всей восточной части Калининградской области», — цитирует пресс-служба Голикову. Беспрозванных в свою очередь сообщил, что «разработка проекта уже завершается, на очереди — госэкспертиза».

В июне врио губернатора Калининградской области пообещал ускорить разработку проекта на строительство медицинского центра в Советске.

О строительстве межрайонного центра в Советске говорят последние 14 лет. В 2011 году был готов первый проект медучреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.

В 2017 году экс-глава региона говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре прошлого года Алиханов сообщил, что к строительству межрайонного медико-диагностического центра в Советске планируют приступить в 2026 году. Деньги на проект власти выделили год назад. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и бюджетов муниципальных образований — 892 млн. Финансирование предусмотрено в 2026-2027 годах.